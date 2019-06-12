В Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка

В частности, письмо направлено в адрес главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко.

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"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов", - написал глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук.