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В Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка

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Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.
С 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии
С 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии
flickr.com

Укрэнерго ведет подготовку к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля. 

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Как сообщаестя в письме компании, опубликованном во вторник, 11 июня, нардепом Александром Домбровским, Укрэнерго приглашает представителей власти на совместное совещание.
 
В частности, письмо направлено в адрес главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко. 

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"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов", - написал глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет отложить пуск рынка электроэнергии. Президент предлагает Раде отложить запуск рынка электроэнергии. Глава государства в понедельник внес в ВР соответствующий законопроект.

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Теги: энергетика, электроэнергия, рынок, Укрэнерго, электричество
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