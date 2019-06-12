В Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка
Укрэнерго ведет подготовку к введению нового рынка электроэнергии с 1 июля.
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"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов", - написал глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук.
Как известно, новая модель рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет отложить пуск рынка электроэнергии. Президент предлагает Раде отложить запуск рынка электроэнергии. Глава государства в понедельник внес в ВР соответствующий законопроект.
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