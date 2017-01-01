Суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp

В авиакомпании говорят, что уже обжаловали решение суда, который, по их мнению, не имел права приостанавливать лицензию.

В SkyUp говорят, что иск подал человек, который никогда не был их клиентом facebook.com/LvivAirport

Барышевский суд Киевской области постановил приостановить действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Об этом говорится в определении суда от 24 мая.

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В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании уже сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня.

"В самое ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Мы ожидаем законного решения.

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Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - заявили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им определения о приостановке лицензии SkyUp стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлся ее клиентом.

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"Исходя из вышесказанного, данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp

Ранее сообщалось, что самолет SkyUp сломался после 20 минут полета. Самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. SkyUp утверждает, что позаботился о пассажирах, но люди заявляют обратное.