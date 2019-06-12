Антимонопольщики нашли злоупотребления в бизнесе Фирташа

АМКУ установил факты злоупотребления монопольным положением заводами украинского бизнесмена.

Антимонопольный комитет Украины установил, что азотные заводы компании Group DF, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, вероятно злоупотребляют монопольным положением. Об этом написал глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

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По словам главы АМКУ, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. По его словам, зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.

Данные комитета свидетельствуют, что заводы Фирташа покупали газ у связанных предприятий для производства удобрений, а затем перепродавали его внутри группы компаний, повышая его цену.

"Когда газ доходил собственно до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - написал глава АМКУ.

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Он подчеркнул, что цена газа составляет около 70% себестоимости производства удобрений на заводах Фирташа.

"Вдобавок к этому, в течение 2017 года имели место остановки производства из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений", - пояснил Терентьев.

Глава комитета предупредил, что компаниям может грозить не просто наложении штрафа. Читай также: Фирташ продал Тигипко ТЦ Арена Сити в Киеве "Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вероятные последствия дела не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделение химических активов группы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне арестовали дом и старую станцию метро Фирташа. Иск в суд был подан представителями банка ВТБ.