Антимонопольщики нашли злоупотребления в бизнесе Фирташа
Антимонопольный комитет Украины установил, что азотные заводы компании Group DF, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, вероятно злоупотребляют монопольным положением. Об этом написал глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.
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По словам главы АМКУ, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. По его словам, зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.
"Когда газ доходил собственно до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - написал глава АМКУ.
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Он подчеркнул, что цена газа составляет около 70% себестоимости производства удобрений на заводах Фирташа.
"Вдобавок к этому, в течение 2017 года имели место остановки производства из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений", - пояснил Терентьев.
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"Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вероятные последствия дела не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделение химических активов группы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лондоне арестовали дом и старую станцию метро Фирташа. Иск в суд был подан представителями банка ВТБ.
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