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Дело ПриватБанка: НБУ пожаловался на судей в ВСП

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Центробанк просит Высший совет правосудия привлечь судей, принимавших решения по денационализации Привата, к дисциплинарной ответственности.
НБУ просит наказать судей, рассматривающих дело ПриватБанка
НБУ просит наказать судей, рассматривающих дело ПриватБанка
Корреспондент.net

Национальный банк пожаловался в Высший совет правосудия на судей Окружного админсуда Киева и судью Печерского райсуда в связи с делом о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 13 июня. 

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НБУ видит в действиях судей: безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в рамках срока, установленного законом; нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом; нарушение правил юрисдикции.

"Учитывая указанные обстоятельства Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обжаловал два решения суда по Привату. Центробанк подал жалобы на оба решения суда о незаконности национализации ПриватБанка.

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Теги: суд, НБУ, ПриватБанк, судьи, Приватбанк новости, Высший совет правосудия
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