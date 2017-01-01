Дело ПриватБанка: НБУ пожаловался на судей в ВСП

Центробанк просит Высший совет правосудия привлечь судей, принимавших решения по денационализации Привата, к дисциплинарной ответственности.

Национальный банк пожаловался в Высший совет правосудия на судей Окружного админсуда Киева и судью Печерского райсуда в связи с делом о национализации ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 13 июня.

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НБУ видит в действиях судей: безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в рамках срока, установленного законом; нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом; нарушение правил юрисдикции.

"Учитывая указанные обстоятельства Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обжаловал два решения суда по Привату. Центробанк подал жалобы на оба решения суда о незаконности национализации ПриватБанка.