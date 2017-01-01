Укрзализныця предупредила о возможных сбоях онлайн-продажи билетов

Сбои в работе онлайн-покупки билетов происходят из-за увеличения нагрузки на систему. Ведется работа по устранению неполадок.

В Укрзализныце временно происходят сбои в системе онлайн-продажи билетов. Об этом сообщают на сайте компании в четверг, 13 июня.

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"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - сказано в заявлении.

Компания ссылается на увеличение нагрузки на систему. Вероятно, дело в летнем сезоне и обилии желающих путешествовать во время отпуска.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает поезд Мукачево-Кошице. Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро. Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд – 3,75 евро.