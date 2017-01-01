Автомойка практически не работала, а само здание было заложено Укргазбанку.

Автомойку в виде Феррари продают за 15 млн грн

Легендарную автомойку в Одессе в виде Феррари продают за 15 млн грн

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Легендарную автомойку в Одессе в виде Феррари продают за 15 млн грн

Легендарная автомойка Феррари на Старопортофранковской, построенная в виде Феррари, выставлена на продажу, передает Думская.

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За время существования автомойка практически не работала, а само здание было заложено государственному Укргазбанку, который сейчас и реализует это имущество.

Торги назначены на 4 июля, начнут со стоимости 15 млн 118 тыс 437 грн 22 копейки (581 478 долл), а лот числится как "нежилое здание автомойки, бара и офиса общей площадью 945,2 кв м".

Банк отметил, что в здании недавно был сделан ремонт, потому техническое состояние отличное.

По последним данным СМИ, лот сняли с аукциона, но не указали причину.

Ранее сообщалось, что автопроизводство в Украине выросло на 18%. Во время выборов продажи новых автомобилей упали, а производство автотранспортных средств увеличилось.