Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией

Время в пути из Киева к черноморским курортам Болгарии займет 38 часов. Стоимость поездки – около 100 евро.

Украинский вагон отправится в Болгарию в составе поезда Минск – Варна Наше місто

В июне начал курсировать беспересадочный вагон из Украины в Болгарию. Об этом сообщает Укрзализныця в четверг, 13 июня.

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Отмечается, что время в пути составит 38 часов.

"С июня в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск – Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева к черноморским курортам Болгарии. И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро", – говорится в сообщении.

В течение этого лета из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября.

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В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает поезд Мукачево-Кошице. Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро. Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд – 3,75 евро.