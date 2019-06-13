Только торты Roshen можно перевязывать красной лентой - суд
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen против Минэкономразвития и ГП Укрпатент на счет регистрации знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий». Об этом, ссылаясь на решение суда от 3 июня, сообщают Наші гроші в четверг, 13 июня.
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Хозяйственный суд вынес решение о признании недействительными вывода Укрпатента и решения Апелляционной палаты Минэкономразвития, которыми предприятию отказывали в регистрации знака.
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Корпорация подавала заявку на патент в начале 2012 года, но ни одну из этих заявок в компании не оплачивали, поэтому решения по ним не было.
В августе 2016 Roshen заявила о желании зарегистрировать за собой ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью Roshen, которые предназначались для упаковки тортов, но тогда компания не смогла доказать, что имеет на это интеллектуальное право и в феврале 2017 получила отказ по этой заявке.
Ранее сообщалось, что Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов. Судебное заседание назначили уже на 3 июня.
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