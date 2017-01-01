SkyUp анонсировал рейсы Киев - Львов

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, а цена билета стартует от 469 гривен.

Украинская авиакомпания SkyUp с 28 октября запустит рейсы из Киева во Львов. Об этом говорится в системе бронирования авиаперевозчика.

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Перелеты из Киева во Львов будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам в 10:00 и пятницам в 19:05. В обратном направлении Киев - Львов по понедельникам в 10:00 и пятницам в 21:05.

Стоимость билета в один конец - от 469 грн.

Ранее сообщалось, что Барышевский суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp. В авиакомпании говорят, что уже обжаловали решение суда, который, по их мнению, не имел права приостанавливать лицензию.