SkyUp анонсировал рейсы Киев - Львов
Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, а цена билета стартует от 469 гривен.
Украинская авиакомпания SkyUp с 28 октября запустит рейсы из Киева во Львов. Об этом говорится в системе бронирования авиаперевозчика.
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Перелеты из Киева во Львов будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам в 10:00 и пятницам в 19:05. В обратном направлении Киев - Львов по понедельникам в 10:00 и пятницам в 21:05.
Стоимость билета в один конец - от 469 грн.
Ранее сообщалось, что Барышевский суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp. В авиакомпании говорят, что уже обжаловали решение суда, который, по их мнению, не имел права приостанавливать лицензию.
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