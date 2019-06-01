Укртрансгаз заявил об угрозе остановки ГТС

Компания Укртрансгаз задолжала более четырех миллиардов гривен, поэтому поставщики отказываются предоставлять газ.

Украинская газотранспортная система может остановиться после 24 июня, так как в Укртрансгазе не хватает средств. Об этом 14 июня информирует оператор.

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"Укртрансгаз не может своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС Украины после 24 июня этого года", - говорится в сообщении.

Компания обратилась к кредиторам, в том числе в материнскую компанию НАК Нафтогаз, с просьбой реструктуризировать задолженность.

Укртрансгаз также обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в ГСЧС и просит помощи НКРЭКУ для разрешения ситуации.

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Сообщается, что долг компании за период март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Некоторые из поставщиков отказались поставлять определенные действующими контрактами объемы газа.

При этом объемов газа, которые компания уже успела закупить хватит лишь для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

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В сообщении компании отмечается, что финансовая ситуация ухудшается из-за тарифов для оператора ГТС, утвержденных в конце 2018 года НКРЭКУ. Кроме того, причиной возникновения финансовых трудностей компания указывает несанкционированный отбор газа из ГТС, в результате чего долг за услуги балансировки участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд грн, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

Ранее сообщалось, что магистральные газопроводы Украины передадут Нафтогазу. В Кабинете министров уточнили, что передача будет временной, так как после 2019 года ее выведут из структуры Нафтогаза.