Итальянский лоукостер планирует базировать самолеты в Украине
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в 2020 году планирует начать базировать в Украине два самолета и открыть офис. Об этом сообщает портал Avianewsв пятницу, 14 июня.
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Лоукостер также хочет открыть собственный колл-центр и офис в Киеве, который будет обслуживать агентства и пассажиров. Сейчас пассажиров по телефону консультируют украиноязычные операторы в Италии.
Компания инвестировала 30 миллионов евро в течение последних двух лет, чтобы зайти на украинский рынок, и планирует потратить еще 10 миллионов евро в последующие два года.
Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировал рейсы Киев - Львов. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, а цена билета стартует от 469 гривен.
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