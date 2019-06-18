Итальянский лоукостер планирует базировать самолеты в Украине

Компания Ernest Airlines уже инвестировала 30 миллионов долларов, чтобы зайти на украинский рынок.

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в 2020 году планирует начать базировать в Украине два самолета и открыть офис. Об этом сообщает портал Avianewsв пятницу, 14 июня.

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Представитель авиакомпании рассказал, что не знает, будут ли оба самолета базироваться в Киеве или один из них будет расположен в региональном аэропорту Украины.

Лоукостер также хочет открыть собственный колл-центр и офис в Киеве, который будет обслуживать агентства и пассажиров. Сейчас пассажиров по телефону консультируют украиноязычные операторы в Италии.

Компания инвестировала 30 миллионов евро в течение последних двух лет, чтобы зайти на украинский рынок, и планирует потратить еще 10 миллионов евро в последующие два года.

Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировал рейсы Киев - Львов. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, а цена билета стартует от 469 гривен.