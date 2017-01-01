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Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

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Facebook увеличит расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных.
Facebook увеличивает расходы на рекламу
Facebook увеличивает расходы на рекламу
Getty Images
Компания Facebook увеличит свои глобальные расходы на рекламу, поскольку стремится восстановить доверие пользователей после того, как ее репутация пострадала из-за ряда ошибок в конфиденциальности, сообщает The Wall Street Journal

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Руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио отметил, что компания удвоит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

По словам Лучио, репутация Facebook пострадала после обвинений в том, что ее площадка использовалась для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики политики конфиденциальности и управления данными. 

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Facebook уже начала прилагать свои усилия к восстановлению доверия с потребителями. Так, недавно компания изменила дизайн своего мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более приватной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.

Ранее сообщалось, что Цукерберг виноват в проблемах с защитой Facebook. Руководство социальной сети посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей". 

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Теги: реклама, Facebook, соцсети
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