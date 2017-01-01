Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

Руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио отметил, что компания удвоит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

По словам Лучио, репутация Facebook пострадала после обвинений в том, что ее площадка использовалась для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики политики конфиденциальности и управления данными.

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Facebook уже начала прилагать свои усилия к восстановлению доверия с потребителями. Так, недавно компания изменила дизайн своего мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более приватной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.