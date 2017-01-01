Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации
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Руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио отметил, что компания удвоит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.
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Facebook уже начала прилагать свои усилия к восстановлению доверия с потребителями. Так, недавно компания изменила дизайн своего мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более приватной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.
Ранее сообщалось, что Цукерберг виноват в проблемах с защитой Facebook. Руководство социальной сети посчитало конфиденциальность данных "не приоритетной задачей".
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