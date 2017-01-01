Uber запустит воздушное такси
Американская компания Uber планирует внедрить в Австралии службу воздушного такси, сообщает телерадиокорпорация ABC.
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Сервис, получивший название Uber Air, начнет в ближайшие годы действовать и в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Воздушные такси, согласно задумке, будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Они смогут подниматься в воздух при помощи винтов.
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"Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", - приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии.
По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.
Ранее сообщалось, что Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом. Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.
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