Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Uber запустит воздушное такси

Комментариев: 0
Uber запустит воздушное такси в Австралии и США. Сервис, согласно задумке, будет иметь систему вертикального взлета и посадки.
Uber запустит воздушное такси в Австралии
Uber запустит воздушное такси в Австралии
Getty Images

Американская компания Uber планирует внедрить в Австралии службу воздушного такси, сообщает телерадиокорпорация ABC. 

Читай также: В Киеве презентовали сервис Uber Shuttle

Сервис, получивший название Uber Air, начнет в ближайшие годы действовать и в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Воздушные такси, согласно задумке, будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Они смогут подниматься в воздух при помощи винтов.

Как отмечает ABC, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в австралийском Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в 2020 году. 

Читай также: Uber получил миллиард долларов убытка

"Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", - приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии.

По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.

Ранее сообщалось, что Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом. Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.

Поделись:
Теги: Австралия, такси, Uber, такси Uber, путешествие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь