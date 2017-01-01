Uber запустит воздушное такси в Австралии и США. Сервис, согласно задумке, будет иметь систему вертикального взлета и посадки.

Американская компания Uber планирует внедрить в Австралии службу воздушного такси, сообщает телерадиокорпорация ABC.

Читай также: В Киеве презентовали сервис Uber Shuttle

Сервис, получивший название Uber Air, начнет в ближайшие годы действовать и в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Воздушные такси, согласно задумке, будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Они смогут подниматься в воздух при помощи винтов.

Как отмечает ABC, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в австралийском Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в 2020 году. Читай также: Uber получил миллиард долларов убытка "Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", - приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии.

По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.

Ранее сообщалось, что Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом. Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.