Ryanair начал летать из Харькова в Краков

Теперь из Харькова можно будет слетать в Краков за 12 евро в одну сторону. Уже 19 июня Ryanair осуществит первый перелет из Одессы.

Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair 17 июня выполнила первый рейс в Харьков из Кракова, Польша. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 18 июня.

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Полеты по маршруту Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Билеты на рейсы Харьков-Краков продаются по цене от 12 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Ryanair планирует расширить маршрутную сеть из Харькова уже с 27 октября. Тогда из Харькова будут доступны три туристических направления - в Польше и Литве.

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"После того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - настала пора Харькова", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также анонсировал, что 19 июня Ryanair осуществит первый перелет из Одессы.

Ранее сообщалось, что Ryanair увеличивает частоту полетов в Украину. В сезоне зимней навигации 2019/2020 ирландский лоукостер увеличит частоту маршрутов по нескольким направлениям из Украины.