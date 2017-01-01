YanAir возобновили разрешение на полеты

Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook во вторник, 18 июня.

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"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал он.