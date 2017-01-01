YanAir возобновили разрешение на полеты
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"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал он.
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"Сегодня, с задержкой состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Просим авиапассажиров при избрании своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые мы публикуем ежемесячно", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты. Причиной стал ненадлежащий уровень безопасности. Сертификат может быть возвращен после устранения недостатков.
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