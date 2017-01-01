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YanAir возобновили разрешение на полеты

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После устранения замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair.
Авиакомпании YanAir снова разрешили летать
Авиакомпании YanAir снова разрешили летать
Yanair/Facebook
Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook во вторник, 18 июня. 

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"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал он.

Омелян также добавил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выполняют полеты. 

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"Сегодня, с задержкой состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Просим авиапассажиров при избрании своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые мы публикуем ежемесячно", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты. Причиной стал ненадлежащий уровень безопасности. Сертификат может быть возвращен после устранения недостатков.

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Теги: авиаперелет, безопасность, авиакомпании, лоукост
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