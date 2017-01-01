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Оксфордский университет получил крупнейшее пожертвование в истории

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Деньги получит новый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта.
Дональд Трамп регулярно советуется со Стивеном Шварцманом
Дональд Трамп регулярно советуется со Стивеном Шварцманом
Getty Images

Глава американской инвестиционной компании Blackstone Group миллиардер Стивен Шварцман пожертвовал Оксфордскому университету 150 млн фунтов ($188 млн). Это рекордное пожертвование в истории британских университетов, сообщает BBC в среду, 19 июня. 

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Деньги получит новый институт, который займется изучением искусственного интеллекта и связанных с его разработкой этических и социальных проблем. Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана.

Отмечается, что ранее Шварцман пожертвовал 350 млн долларов Массачусетскому технологическому институту (MIT) на создание центра вычислительной техники и искусственного интеллекта. 

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Стивен Шварцман занимает 100-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его и Руперта Мердока СМИ называли среди видных бизнесменов, с которыми президент США Дональд Трамп регулярно советуется.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету. Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.

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Теги: благотворительность, университет, искусственный интеллект, Оксфорд
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