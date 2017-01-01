Оксфордский университет получил крупнейшее пожертвование в истории

Деньги получит новый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта.

Глава американской инвестиционной компании Blackstone Group миллиардер Стивен Шварцман пожертвовал Оксфордскому университету 150 млн фунтов ($188 млн). Это рекордное пожертвование в истории британских университетов, сообщает BBC в среду, 19 июня.

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Деньги получит новый институт, который займется изучением искусственного интеллекта и связанных с его разработкой этических и социальных проблем. Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана.

Отмечается, что ранее Шварцман пожертвовал 350 млн долларов Массачусетскому технологическому институту (MIT) на создание центра вычислительной техники и искусственного интеллекта.

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Стивен Шварцман занимает 100-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его и Руперта Мердока СМИ называли среди видных бизнесменов, с которыми президент США Дональд Трамп регулярно советуется.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету. Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.