Google инвестирует $1 млрд в строительство доступного жилья
Google инвестирует 1 миллиард долларов в строительство 20 тысяч доступных домов. Об этом в своей колонке на сайте компании заявил главный исполнительный директор Сундар Пичаи в среду, 19 июня.
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"Мы надеемся, что это поможет решить проблему хронической нехватки доступных вариантов жилья для жителей со средним и низким уровнем дохода", - сказал Пичаи.
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Еще 250 миллионов пойдут в специальный инвестиционный фонд, который будет помогать строителям возвести еще 5 тысяч домов по всей территории США.
Некоммерческие организации, которые оказывают помощь бездомным, получат от компании 50 миллионов.
Ранее сообщалось, что компания Microsoft построит дешевое жилье за 500 млн долларов. В первую очередь строительство будет предназначено для обеспечения жильем сотрудников.
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