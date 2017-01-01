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Google инвестирует $1 млрд в строительство доступного жилья

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Компания построит 20 тысяч домов в заливе Сан-Франциско. Так в Google решили помочь местному сообществу.
Google инвестирует 1 миллиард долларов в доступное жилье
Google инвестирует 1 миллиард долларов в доступное жилье
flickr.com

Google инвестирует 1 миллиард долларов в строительство 20 тысяч доступных домов. Об этом в своей колонке на сайте компании заявил главный исполнительный директор Сундар Пичаи в среду, 19 июня. 

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В течение 10 лет Google выделит 750 миллионов долларов на строительство 15 тысяч домов в заливе Сан-Франциско. Деньги выделят из расходов на содержание офисов компании.

"Мы надеемся, что это поможет решить проблему хронической нехватки доступных вариантов жилья для жителей со средним и низким уровнем дохода", - сказал Пичаи. 

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Еще 250 миллионов пойдут в специальный инвестиционный фонд, который будет помогать строителям возвести еще 5 тысяч домов по всей территории США.

Некоммерческие организации, которые оказывают помощь бездомным, получат от компании 50 миллионов.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft построит дешевое жилье за 500 млн долларов. В первую очередь строительство будет предназначено для обеспечения жильем сотрудников.

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Теги: инвестиции, Google, помощь, бездомные, гугл
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