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Британский авиаконцерн покупает у Boeing 200 самолетов серии МАХ

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Гендиректор авиаконцерна назвал Boeing 737 MAX отличным самолетом. Новые машины будут в пользовании у British Airways.
Boeing подписала контракт на продажу 200 самолетов серии МАХ
Boeing подписала контракт на продажу 200 самолетов серии МАХ
Getty Images

Компания Boeing подписала первый за три месяца контракт на продажу самолетов 737 MAX с британским авиаконцерном IAG, в который входят British Airways и Iberia. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила пресс-служба авиаконцерна. 

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По данным The Wall Street Journal, IAG закупит 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10. Соглашение подписали на авиасалоне Ле-Бурже в Париже. Самолеты будут в пользовании у British Airways.

Гендиректор авиаконцерна Вилли Уолш назвал Boeing 737 MAX отличным самолетом, рассказав, что раньше на нем летал в качестве пилота. По его словам, он протестировал предыдущую систему контроля и ее обновленную версию. Комбинация самолетов 737-8 и 737-10 будет доставлена между 2023 и 2027 годами и будет оснащаться двигателями CFM Leap. 

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"Мы очень рады подписать это письмо о намерениях с Boeing и уверены, что эти самолеты станут отличным дополнением к короткому парку самолетов IAG. Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолет успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение регулирующих органов", - сказал исполнительный директор IAG Вилли Уолш.

Стоимость самолетов МАХ-8 составит ориентировочно 117 млн долларов, самолетов МАХ-10 - 131 млн долларов.

Согласно документам, лайнеры будут поставлены между 2023 и 2027 годами.

Ранее сообщалось, что Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже. В Boeing намерены добиться прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух и убедить в этом клиентов.

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Теги: самолет, Boeing, самолеты
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