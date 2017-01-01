Британский авиаконцерн покупает у Boeing 200 самолетов серии МАХ

Гендиректор авиаконцерна назвал Boeing 737 MAX отличным самолетом. Новые машины будут в пользовании у British Airways.

Компания Boeing подписала первый за три месяца контракт на продажу самолетов 737 MAX с британским авиаконцерном IAG, в который входят British Airways и Iberia. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила пресс-служба авиаконцерна.

Читай также: Россиянам запретили эксплуатировать самолеты Руслан

По данным The Wall Street Journal, IAG закупит 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10. Соглашение подписали на авиасалоне Ле-Бурже в Париже. Самолеты будут в пользовании у British Airways.

Гендиректор авиаконцерна Вилли Уолш назвал Boeing 737 MAX отличным самолетом, рассказав, что раньше на нем летал в качестве пилота. По его словам, он протестировал предыдущую систему контроля и ее обновленную версию. Комбинация самолетов 737-8 и 737-10 будет доставлена между 2023 и 2027 годами и будет оснащаться двигателями CFM Leap.

Читай также: Ryanair начал летать из Харькова в Краков

"Мы очень рады подписать это письмо о намерениях с Boeing и уверены, что эти самолеты станут отличным дополнением к короткому парку самолетов IAG. Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолет успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение регулирующих органов", - сказал исполнительный директор IAG Вилли Уолш.

Стоимость самолетов МАХ-8 составит ориентировочно 117 млн долларов, самолетов МАХ-10 - 131 млн долларов.

Согласно документам, лайнеры будут поставлены между 2023 и 2027 годами.

Ранее сообщалось, что Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже. В Boeing намерены добиться прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух и убедить в этом клиентов.