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Российский банк отсудил фабрику АВК в Донецке

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Сбербанк отсудил Кондитерскую фабрику АВК в неподконтрольном Донецке за долги в 56 млн долларов.
Сбербанк России отсудил донецкую кондитерскую фабрику АВК за долги
Сбербанк России отсудил донецкую кондитерскую фабрику АВК за долги
flickr.com

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка РФ, взыскав за долги в 56 млн долларов кондитерскую фабрику АВК, расположенную в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на определение суда от 12 июня. 

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Согласно документу, взыскание фабрики должно произойти путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства.

По кредитному договору, залоговая стоимость ОАО Кондитерская фабрика АВК Донецк составляла 45,6 млн грн. 

Издание напомнило, что в январе 2018 года в рамках этого же кредитного договора Хозсуд Закарпатской области издал приказ о взыскании за долги АВК перед Сбербанком кондитерской фабрики АВК в Мукачево. 

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В январе текущего года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики АВК в Луганске.

Ранее сообщалось, что украинский сахар поссорил Россию и Казахстан. Россия просит Евразийскую экономическую комиссию рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара.

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Теги: суд, Донецк, завод, Сбербанк, фабрика, АВК, кондитерская фабрика, Сбербанк России
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