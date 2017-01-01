Российский банк отсудил фабрику АВК в Донецке

Сбербанк отсудил Кондитерскую фабрику АВК в неподконтрольном Донецке за долги в 56 млн долларов.

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка РФ, взыскав за долги в 56 млн долларов кондитерскую фабрику АВК, расположенную в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на определение суда от 12 июня.

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Согласно документу, взыскание фабрики должно произойти путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства.

По кредитному договору, залоговая стоимость ОАО Кондитерская фабрика АВК Донецк составляла 45,6 млн грн.

Издание напомнило, что в январе 2018 года в рамках этого же кредитного договора Хозсуд Закарпатской области издал приказ о взыскании за долги АВК перед Сбербанком кондитерской фабрики АВК в Мукачево.

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В январе текущего года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики АВК в Луганске.

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