Оксана Марченко теперь владеет 61% акций нефтяного бизнеса в РФ - СМИ

Жена Виктора Медведчука контролирует 61% российской компании "НЗНП Трейд".

Оксана Марченко, жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, контролирует теперь 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России, говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на реестр юридических лиц России.

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Предприятие "НЗНП Трейд" в мае 2019 года провело изменения среди учредителей.

Так, доля Оксаны Марченко, которая единолично владеет кипрской компанией Ventolor Holding LTD через TUMILLON INVESTMENTS LTD, еще с 23 мая 2019 года выросла с 50,1% до 61%.

Оксана Марченко единолично владеет кипрской компанией Ventolor Holding LTD через TUMILLON INVESTMENTS LTD Радио Свобода

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%. А компании из орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

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То есть, доли предприятия на 19 июня 2019 года распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

Согласно данным журналистов, в течении 2018 года Медведчук с женой и Наталией Лавренюк летали частным самолетом из Киева в Анапу.

А директор АО "Финконсалтпро" Николян Родион Гургенович является новым бизнес-партнером семьи Медведчук-Марченко. До этого Николян популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения".

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Комментарий от Николяна по бизнес-партнерству с семьей Медведчука так и не удалось получить, а компания "НЗНП Трейд" не нашла времени для комментария руководства из-за занятости и постоянных совещаний.

Смотрите расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, как жена Медведчука получила под контроль компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России

Ранее сообщалось, что СМИ назвали компании, которыми владеет Оксана Марченко. Известная ведущая и жена Виктора Медведчука оказалась владелицей многих компаний в Украине и России.