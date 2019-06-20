Названы сроки очистки нефтепровода Дружба от "грязной" нефти

Очистка требует и значительных финансовых затрат. Все возмещения предусматриваются договором с российской Транснефтью.

От трех до пяти месяцев может уйти на очистку украинского участка нефтепровода Дружба от некачественной нефти из России. Об этом накануне сообщило DW со ссылкой на данные компании Укртранснафта.

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В компании отметили, что не осуществляют перекачку некондиционной нефти в российском направлении из-за отсутствия технической возможности. Загрязненная нефть перекачивалась партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми операторами трубопровода Дружба.

В настоящее время компания освободила одну нить нефтепровода Дружба от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода, – говорится в сообщении.

Также в Укртранснафте объяснили порядок возмещения российской Транснефтью убытков в результате попадания загрязненной нефти.

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"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинскую нефтетранспортную систему", – уточнили в пресс-службе.

В частности, это касается увеличения расходов на транспортировку, потому что работа одной веткой нефтепровода (как сейчас) более затратна, чем двумя ветками (как это было до приостановки работы нефтепровода 25 апреля).

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Отмечается, что все сроки, размер и условия выплат урегулированы специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между Укртранснафтой и Транснефтью. В то же время точный размер возмещения украинская сторона сможет назвать после завершения всех нестандартных работ, связанных с попаданием “грязной” нефти.

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