В Украине изношены более 90% пригородных поездов

Укрзализныця просит выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За эти средства компания хочет приобрести 15 новых электричек.

Критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгораниями в пути. Требуется государственное финансирование для обновления их состава. Об этом сказал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев, сообщает пресс-служба компании в четверг, 20 июня.

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"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда – на 87,5%", – сказал он.

Отмечается, что старейший дизель-поезд был построен в 1967 году, а электропоезд – в 1960 году.

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"Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, проходит текущий и внеплановый ремонт, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", – добавили в Укрзализныце.

Компания обратилась к Кабмину и Верховной Раде с просьбой выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За полученные средства компания хочет приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек.

Ранее сообщалось, как получить деньги за возврат онлайн-билета на поезд. С момента введения возможности приобрести билет онлайн, Укразилизныця продала 100,5 млн проездных документов.