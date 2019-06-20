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В Украине изношены более 90% пригородных поездов

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Укрзализныця просит выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За эти средства компания хочет приобрести 15 новых электричек.
Пожар в поезде в Ровенской области
Пожар в поезде в Ровенской области
ГСЧС

Критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгораниями в пути. Требуется государственное финансирование для обновления их состава. Об этом сказал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев, сообщает пресс-служба компании в четверг, 20 июня. 

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"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда – на 87,5%", – сказал он.

Отмечается, что старейший дизель-поезд был построен в 1967 году, а электропоезд – в 1960 году. 

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"Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, проходит текущий и внеплановый ремонт, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", – добавили в Укрзализныце.

Компания обратилась к Кабмину и Верховной Раде с просьбой выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За полученные средства компания хочет приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек.

Ранее сообщалось, как получить деньги за возврат онлайн-билета на поезд. С момента введения возможности приобрести билет онлайн, Укразилизныця продала 100,5 млн проездных документов.

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Теги: Поезд, Укрзалізниця, огонь, пожар, поезда, электричка, Укрзализныця
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.06.2019, 16:17
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Господа украинские комментаторы, АУ! Вы где? Неужели смотрите прямую линию Путина? Судя по тому что вы в суе поминутно его вспоминаете
Мыкола    20.06.2019, 15:59
Оценка:  0
Мыкола
А что у нас не изношено ? Это спасибо коммунистам, что оставили богатое наследство, а так бы уже давно на волах ездили на работу !
FPN    20.06.2019, 15:32
Оценка:  0
FPN
ЗАТО РОКЕРАМ МИЛЛИОНЫ ПЛАТИЛИ, А ЗА ЧТО????????????????!!!!!!!!!!!!!! !!!!
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