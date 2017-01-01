В Украине резко подешевеет газ для промышленности
Минимальная цена на газ для промышленных потребителей установлена на уровне 5 017 гривен за тысячу кубометров.
НАК Нафтогаз существенно понизил цену на природный газ в июле для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 21 июня.
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Так, компания предлагает газ по цене 5 017-5 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
Отмечается, что по сравнению с ценами на июнь, с 1 июля цены будут снижены на 12,7-13,5%.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз снизил цену на газ для населения. В июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен.
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