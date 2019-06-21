Пять китайских компаний попали в черный список США

В заявлении министерства отмечается, что эти компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

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Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.