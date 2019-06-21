Пять китайских компаний попали в черный список США
Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
США вслед за Huawei внесли в черный список еще пять китайских компаний. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило агентство Bloomberg.
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В ограничительный список Министерства торговли попали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.
В заявлении министерства отмечается, что эти компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.
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Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.
Сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.
Как отмечает Bloomberg, ограничения были введены за несколько дней до саммита G20, на котором президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее сообщалось, что Huawei лишилась ключевых партнеров. Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom прекратили сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией.
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