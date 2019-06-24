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Huawei через суд требует от США вернуть изъятое оборудование

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В Вашингтоне считают, что оборудование, которое было изъято у китайской компании, может использоваться для шпионажа.
Huawei подала второй иск против властей США
Huawei подала второй иск против властей США
Getty Images
Компания Huawei подала иск к министерству торговли США, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске. Об этом в субботу, 22 июня, сообщило агентство Reuters

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В иске Huawei заявила, что в 2017 году она поставила телекоммуникационное оборудование из Китая, включая компьютерный сервер и коммутатор Ethernet, в испытательную лабораторию в Калифорнии.

После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай, однако на обратном пути его изъяли на Аляске.
 
Уже два года американские чиновники не могут принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования. Как утверждает Huawei, компания передала американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, которая на момент отправки не требовала выдачи отдельной лицензии на вывоз и возвращалась в ту же страну, где была произведена. 

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Однако в министерстве торговли за 20 месяцев так и не приняли решение.

В этой связи Huawei просит судью признать, что администрация США "незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства" в отношении изъятого оборудования.
 
Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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Теги: США, суд, оборудование, иск, Huawei
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гость  (аноним)  24.06.2019, 11:36
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Киты вроде никаким боком к Крыму и Донбассу. А санкциями долбят, это называется недобросовестная конкуренция. А про шпионаж чья бы мычала после скандала с прослушкой европейских руководителей!
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