Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда в США

Выплата денег не означает завершение судебного процесса – Petrobras уже обжаловала это решение.

Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras выплатила 700 млн долларов по решению суда США, связанного с иском американского подрядчика Vantage Drilling. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 22 июня.

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Ранее арбитраж признал Petrobras America и Petrobras Venezuela Investments and Services (PVIS) виновными в нарушении контрактов от 2009 года на бурение с подразделением Vantage, оштрафовав их на 622 млн долларов. Petrobras оспорила это решение в окружном суде Техаса, однако безуспешно.

Как уточнила бразильская компания, выплата не означает завершение процесса – Petrobras уже обжаловала и это решение.

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В 2016 году бывший глава международного подразделения Petrobras Хорхе Зелада был приговорен к 12 годам тюрьмы после признания виновным в получении взяток при заключении контракта с Vantage Drilling.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала на фоне снижения запасов в США. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $63,55 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,89.