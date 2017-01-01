Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда в США
Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras выплатила 700 млн долларов по решению суда США, связанного с иском американского подрядчика Vantage Drilling. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 22 июня.
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Как уточнила бразильская компания, выплата не означает завершение процесса – Petrobras уже обжаловала и это решение.
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В 2016 году бывший глава международного подразделения Petrobras Хорхе Зелада был приговорен к 12 годам тюрьмы после признания виновным в получении взяток при заключении контракта с Vantage Drilling.
Ранее сообщалось, что нефть подорожала на фоне снижения запасов в США. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $63,55 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,89.
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