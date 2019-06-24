Airbus более чем в два раза опередил Boeing по заказам на Ле-Бурже

Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR.

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил 595 заказов – включая как твердые заказы, так и соглашения о намерениях – на свои самолеты в ходе завершившегося авиасалона в Ле-Бурже против 234 заказов у американской Boeing. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные консалтинговой компании IBA.iQ в понедельник, 24 июня.

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Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR, анонсированный непосредственно в Ле-Бурже. Первые его поставки начнутся только в 2023 году, однако авиакомпании мира уже заказали 226 таких самолетов (в показатель входят также планируемые заказы и конвертация ранее заказанных самолетов Airbus в A321XLR).

Ожидается, что самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR. По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Ранее сообщалось, что Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже. В Boeing намерены добиться прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух и убедить в этом клиентов.