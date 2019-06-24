Аэропорт Киев в сентябре закроют на 10 дней

О предстоящем закрытии аэропорта на ремонт полосы управляющая воздушными воротами компания начала уведомлять авиаперевозчиков.

Аэропорт Киев закроют для полетов на 10 дней в сентябре 2019 года facebook.com/airportkiev

Аэропорт Киев прекратит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы, пишет avianews.com.

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Предприятие уже выпустило NOTAM A1437/19 (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов), в котором указало сроки закрытии аэродрома с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени.

О предстоящем закрытии на ремонт полосы управляющая воздушными воротами компания Мастер-Авиа начала уведомлять авиаперевозчиков, обслуживающихся в аэропорту. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт Борисполь.

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Информацию о закрытии аэропорта со 2 по 12 сентября Кorrespondent.net подтвердили в аэропорту Киев.

Напомним, в 2017 году аэропорт уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта в Днепре выделили 200 миллионов. Средства планируется потратить на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.