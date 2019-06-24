Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн – СМИ

Должностные лица Киевского бронетанкового завода подозреваются в незаконном присвоении госсредств.

В постановлении Печерского райсуда Киева, куда следователь обратился в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года говорится о том, что ГБР подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств из-за соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам на сумму 9,14 млн грн.

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Об этом сообщают Наши гроши.

Так, в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТЗ" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Потому, в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с "Торговым домом "Партсет".

Для его выполнения под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Через четыре недели "КБТЗ" подписал с "Торговый дом" Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей и комплектующих, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

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Кроме того, по данным следствия, комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Кауса", ООО "Дебат", ООО" Скрол буд".

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в АО "Райффайзент Банк Аваль" в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

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В другом постановлении Печерского райсуда указано, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТЗ", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет ". "ТД" Партсет" было зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием.

Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 руководит "КБТЗ" Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах. За 2018 год он задекларировал 1 030 000 грн зарплаты, наличными сохраняет $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

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В ноябре 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТЗ" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57 100 000 грн. Но после октября 2017 судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских. В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.