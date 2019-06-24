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Укрзализныця начинает сдачу имущества в аренду

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Компания планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества - от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.
Укрзализныця планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду
Укрзализныця планирует привлечь сотни миллионов гривень от сдачи имущества в аренду
facebook.com/Kravtsov.Evg

Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва, сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. 

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"Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине", - написал он.

По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество. 

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"Укрзализныця" планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества - от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.

"Теперь никаких "а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?". Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, естественно, деньги в компанию (планируем сотни миллионов гривень, но точно смогу сказать уже исходя из практики)", - подчеркнул Кравцов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом. Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями до 2023 года.

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Теги: аренда, вокзал, имущество, Укрзализныця
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Мыкола    24.06.2019, 19:09
Оценка:  0
Мыкола
Когда-то Кирпа, царство ему небесное, боролся с этой арендой-прилипалой, обескровливающей Укрзализныцю. Но пришли снова бойкие хапуги и снова подняли на щит эту аренду
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