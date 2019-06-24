Укрзализныця начинает сдачу имущества в аренду

Компания планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества - от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.

Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва, сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Читай также: В Украине изношены более 90% пригородных поездов

"Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине", - написал он.

По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество.

Читай также: Как получить деньги за возврат онлайн-билета на поезд: Инструкция

"Укрзализныця" планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества - от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.

"Теперь никаких "а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?". Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, естественно, деньги в компанию (планируем сотни миллионов гривень, но точно смогу сказать уже исходя из практики)", - подчеркнул Кравцов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом. Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями до 2023 года.