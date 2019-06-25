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Ежегодно Украина теряет 22 млрд долл из-за моратория на землю

Комментариев: 3
Без моратория на землю ВВП Украины мог бы составлять на 17% больше фактического уровня.
В Украине на данный момент рынка земли нет
В Украине на данный момент рынка земли нет
flickr.com

Эксперты Киевской школы экономики Ольга Галицкая и Олег Нивъевский подсчитали, что из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украины в 2018 году потеряла 22,5 миллиардов долларов ВВП - это на 17% больше от его фактического уровня, передает Украинская правда. 

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"Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня. Это и есть цена моратория, которую платит вся Украина", - отмечают авторы публикации.

Анализ влияния моратория показал, что его стоит рассматривать значительный структурный перелом, который сдвинул аграрный сектор страны на более низкую траекторию развития. 

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"Если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около 35,8 млрд долл добавленной стоимости вместо фактических 13,3 млрд долл", - подчеркнули авторы.

Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня
Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня
Экономическая правда

Ранее сообщалось, что ТОП-5 мифов о моратории на продажу земли и почему нам нужен рынок земли.

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Теги: мораторий на землю, мораторий, продажа земли в украине, рынок земли в украине, ВВП Украины
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Комментариев (3)
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FPN    25.06.2019, 16:32
Оценка:  0
FPN
ЕСТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  25.06.2019, 16:18
Оценка:  0
гость
Да я такой график за 20 сек. нарисую.
гость  (аноним)  25.06.2019, 16:16
Оценка:  +1
гость
Т.е. выиграют только те, кто сидят у "корыта". Уже лес вывезли " западным партнерам", в итоге всю западную Украину затопило. Давайте еще им и землю отдадим.
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