Ежегодно Украина теряет 22 млрд долл из-за моратория на землю

Без моратория на землю ВВП Украины мог бы составлять на 17% больше фактического уровня.

В Украине на данный момент рынка земли нет flickr.com

Эксперты Киевской школы экономики Ольга Галицкая и Олег Нивъевский подсчитали, что из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украины в 2018 году потеряла 22,5 миллиардов долларов ВВП - это на 17% больше от его фактического уровня, передает Украинская правда.

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"Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня. Это и есть цена моратория, которую платит вся Украина", - отмечают авторы публикации.

Анализ влияния моратория показал, что его стоит рассматривать значительный структурный перелом, который сдвинул аграрный сектор страны на более низкую траекторию развития.

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"Если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около 35,8 млрд долл добавленной стоимости вместо фактических 13,3 млрд долл", - подчеркнули авторы.

Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня Экономическая правда

Ранее сообщалось, что ТОП-5 мифов о моратории на продажу земли и почему нам нужен рынок земли.