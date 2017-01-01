Экспресс на Борисполь перевез более 400 тысяч пассажиров

Сейчас идет строительство платформы для станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и будет выходить к метро.

Бориспольский экспресс уже перевез более 400 тысяч пассажиров twitter.com/VGroysman

Скоростной экспресс, соединяющий железнодорожный вокзал Киева и Международный аэропорт Борисполь, с начала курсирования перевез уже более 400 тысяч пассажиров. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

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"С начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевезено более 400 тысяч пассажиров. Сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Кравцов отметил, что с каждым месяцем скоростной экспресс перевозит все больше пассажиров. "Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть больше 50 тысяч пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 тысяч. В планах - дальнейшее развитие этого проекта", - отметил Кравцов.

Так, с 10 мая 2019 года на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров тандем-поездами.

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"Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) - Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) - Киев (12:26), №834 Киев (13:00 ) - Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) - Киев (14:38), №842 Киев (17:00) - Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) - Киев (18:20)", - отмечается в сообщении.

Также сейчас идет строительство платформы для Kyiv Boryspil Express станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и там будет выход к метро. Работы планируется закончить до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток Борисполя намерены увеличить в 4,5 раза. За прошлый год аэропорт перевез 12,6 миллионов человек, а к 2045 году должна составить почти 54 миллиона.