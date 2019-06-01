Facebook ужесточит проверку политической рекламы в Украине

Украина включена в список из более 50 стран, в которых опубликованная в Facebook политическая реклама сопровождается указанием о том, кто за нее заплатил.

Facebook продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира" Getty Images

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама будет подвергаться более тщательной проверке.

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Как сообщает пресс-служба соцсети во вторник, 25 июня, начиная с этого дня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, будут "систематически подвергаться проверке" – как автоматически, так и вручную.

Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. Всего в реестр уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

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Требования при опубликовании политической рекламы включают в себя, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе.

Кроме того, более подробная информация об объявлении, например, статистика просмотров, будет храниться на протяжении семи лет в специальном архиве Ad Library. Facebook заверяет, что стремится к прозрачности сведений о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира".

Ранее сообщалось, что Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации. Facebook увеличит расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных.