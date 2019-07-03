Из-за похмелья работников британские фирмы теряют $1.8 млрд ежегодно

Некоторые сотрудники приходят на работу даже в состоянии алкогольного опьянения.

Лондонский институт изучения алкоголя выяснил, что в Великобритании каждый год приблизительно 89 тыс человек приходят на работу с похмельем или даже в состоянии алкогольного опьянения из-за чего Британия теряет ежегодно 1,4 млрд фунтов (около 1,8 млрд долл), передает UBR.

Читай также: Украинцы задолжали более 12 млн грн за вождение в нетрезвом виде

Отмечается, что в среднем продуктивность таких людей падает на 39%, чем и обуславливаются общенациональные потери.

В исследовании приняли участие 3400 работников.

Ученые установили, что к похмелью на работе более склонны именно зажиточные граждане. Те, кто зарабатывает больше 60 тыс фунтов в год, чаще склонны приходить на работу с похмелья или еще неотрезвевшими после ночи накануне (таких 55%), чем те, кто получает меньше 10 тыс (таких 29%).

Читай также: Стоимость самого дешевого алкоголя вырастет от 7,3% до 10,7%

Еще 36% от всех опрошенных сказали, что замечали за своими коллегами приход на работу с похмельем или в состоянии алкогольного опьянения за последние 6 месяцев. По их словам, это понижало производительность коллектива и моральный дух команды.

Институт в своем отчете сделал акцент на том, что похмелье действительно очень серьезно влияет на работоспособность, но в Лондоне ущерб от употребления алкоголя и снижения продуктивности работников не учитывают.

Ранее сообщалось, что работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими. Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.