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Из-за похмелья работников британские фирмы теряют $1.8 млрд ежегодно

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Некоторые сотрудники приходят на работу даже в состоянии алкогольного опьянения.
Работники с похмельем теряют эффективность в работе до 40%
Работники с похмельем теряют эффективность в работе до 40%
depositphotos.com

Лондонский институт изучения алкоголя выяснил, что в Великобритании каждый год приблизительно 89 тыс человек приходят на работу с похмельем или даже в состоянии алкогольного опьянения из-за чего Британия теряет ежегодно 1,4 млрд фунтов (около 1,8 млрд долл), передает UBR. 

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Отмечается, что в среднем продуктивность таких людей падает на 39%, чем и обуславливаются общенациональные потери.

В исследовании приняли участие 3400 работников.

Ученые установили, что к похмелью на работе более склонны именно зажиточные граждане. Те, кто зарабатывает больше 60 тыс фунтов в год, чаще склонны приходить на работу с похмелья или еще неотрезвевшими после ночи накануне (таких 55%), чем те, кто получает меньше 10 тыс (таких 29%). 

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Еще 36% от всех опрошенных сказали, что замечали за своими коллегами приход на работу с похмельем или в состоянии алкогольного опьянения за последние 6 месяцев. По их словам, это понижало производительность коллектива и моральный дух команды.

Институт в своем отчете сделал акцент на том, что похмелье действительно очень серьезно влияет на работоспособность, но в Лондоне ущерб от употребления алкоголя и снижения продуктивности работников не учитывают.

Ранее сообщалось, что работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими. Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.

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Теги: алкогольное опьянение, похмелье, работа с похмельем, похмелье на работе, алкоголь на работе, сотрудники, работники, пьяные работники
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.07.2019, 11:29
Оценка:  0
гость
Неправда, британцы поголовно трезвенники и трудоголики!
гость  (аноним)  03.07.2019, 11:20
Оценка:  +1
гость
За ту работу что делают Украинцы надо платить в два-четыре раза больше денег. Платят мзду, так лучше не работать, а бухать.
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