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Северный поток-2 построят в обход вод Дании

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Компания-оператор Nord Stream 2 AG отказалась от прокладки газопровода по основному маршруту через территориальные воды Дании южнее острова Борнхольм.
Северный поток-2 построят в обход вод Дании
Getty Images

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальный воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании.

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Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, “поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения“.

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

В Дании рассмотрят альтернативные заявки

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки.

Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство Северного потока-2 будет завершено, как и планировалось к концу 2019 года.

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Две нитки газопровода, который являются расширением уже существующего Северного потока, должны соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом.

По ним из России в Германию будет поставляться до 55 млрд куб м газа в год. Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа - Украина и Польша - опасающиеся утраты транзитных платежей, а также ряд стран Евросоюза.

Белый дом пригрозил санкциями компаниям, участвующим в прокладке газопровода.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Газпром, Дания, Северный поток, nord stream, российский газ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.07.2019, 12:08
Оценка:  -1
гость
По моему вы живете в параллельной реальности, наломали датчане - тормознули с косяка марьиванны так что упустили неплохой куш отчислений... И кстати есть еще один вариант: смыть островок Борнхольм к ипеням ниже уровня моря, делов-то...
гость  (аноним)  01.07.2019, 11:59
Оценка:  +2
гость
Лапти наломались малеха
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