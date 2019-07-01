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Северный поток-2 построен на 60%

Комментариев: 5
В российской компании Газпром сообщили, что газопровод Северный поток-2 построен на 60,4%.
Газопровод Северный поток-2 готов на 60%
Газопровод Северный поток-2 готов на 60%
Getty Images

Трубопровод Северный поток-2, по которому будет доставляться российский газ в Европу, построен на 60,4%, сообщил глава российского Газпрома Алексей Миллер. 
 
По его словам, капитальные затраты профинансированы на 80%. 

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Миллер также выразил уверенность в том, что проект будет реализован, так как правовых возможностей его остановить не существует.
 
Ранее сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальные воды Дании.
 
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции и Германии.
 
Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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Теги: Северный поток, российский газ, газопровод
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Комментариев (6)
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VikaGraum    01.07.2019, 12:29
Оценка:  0
VikaGraum
"... территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции и Германии..."
____
Где-то застрелилась учительница математики, на уроки которой ходил автор статьи.
Путин Сильней  (аноним)  01.07.2019, 11:38
Оценка:  -1
Путин Сильней
А какой результат должен быть? Перестать строить что ли, как стену яценюка? Закапать деньги. Или утопить? Сто к одному, что Путин победит! И построит Северный Поток 2. Без всяких там даний и эстоний. Этих элементов таблицы Менделеева.
Via_dolorosa    01.07.2019, 11:47
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Конечно построит как Крымский мост- никто в этом не сомневается, только пользы от этих мега_строительств ноль. Они ничего не дают, разве что деньги бюджетные чиновники покрадут себе на радость.
BROKER666    01.07.2019, 11:54
Оценка:  0
BROKER666
и олимпийские зимние объекты в сочи, которые теперь и нахрен никому не нужны в субтропиках... это какими надо пыть лишнехромосомными даунами чтобы зимнюю олимпиаду проводить в субтропиках... выкинуть на ветер 46 ярдов - это полный пиZдец
BROKER666    01.07.2019, 11:58
Оценка:  0
BROKER666
кстати, что там с "силой сибири" - такой же бесперспективный проект как и сп-2 со стоимостью в 21ярд зелени, зато забайкалье своим братьям китайцам отдали меньше чем 5$ за гектар в год
гость  (аноним)  01.07.2019, 11:18
Оценка:  0
гость
Как и ожидалось, датчане довыеживались, кусочек мьяса проплыл мимо их хлеборезки...
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