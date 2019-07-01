В российской компании Газпром сообщили, что газопровод Северный поток-2 построен на 60,4%.



Трубопровод Северный поток-2, по которому будет доставляться российский газ в Европу, построен на 60,4%, сообщил глава российского Газпрома Алексей Миллер.



По его словам, капитальные затраты профинансированы на 80%.

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Ранее сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальные воды Дании.



Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции и Германии.



Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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