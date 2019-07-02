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Укрзализныця выпустила евробонды на полмиллиарда долларов

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Еврооблигации выпустили без госгарантий на пять лет под 8,25% годовых. Запрос в пять раз превысил предложение компании.
Укрзализныця привлекла на международном рынке 500 миллионов долларов
Укрзализныця привлекла на международном рынке 500 миллионов долларов
Getty Images

Укрзализныця выпустила евробонды на сумму полмиллиарда долларов. Об этом сообщил во вторник, 2 июля, глава правления компании Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, еврооблигации выпустили на пять лет под 8,25% годовых.

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Кравцов подчеркнул, что новые евробонды выпустили без госгарантий, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного госдолга Украины.

"Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Поэтому, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов. Вместе с тем, международные рынки работают максимально открыто и прозрачно, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности Укрзализныци в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Глава УЗ также отметил, что купон по бондам является самым низким с 2011 года.

Напомним, в марте Укрзализныця погасила по еврооблигациям 175 миллионов долларов.

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Теги: Укрзалізниця, еврооблигация, Укрзализныця, евробонды
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Комментариев (1)
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Goga19041984    02.07.2019, 16:25
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Goga19041984
а у рабочих зп по 5-7 тыс в месяц, а у Кравцова 2 ляма в месяц + куча разных директоров. заместителей итд
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