Укрзализныця выпустила евробонды на полмиллиарда долларов

Еврооблигации выпустили без госгарантий на пять лет под 8,25% годовых. Запрос в пять раз превысил предложение компании.

Укрзализныця выпустила евробонды на сумму полмиллиарда долларов. Об этом сообщил во вторник, 2 июля, глава правления компании Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, еврооблигации выпустили на пять лет под 8,25% годовых.

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Кравцов подчеркнул, что новые евробонды выпустили без госгарантий, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного госдолга Украины.

"Заметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Поэтому, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов. Вместе с тем, международные рынки работают максимально открыто и прозрачно, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности Укрзализныци в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Глава УЗ также отметил, что купон по бондам является самым низким с 2011 года.

Напомним, в марте Укрзализныця погасила по еврооблигациям 175 миллионов долларов.

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