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В ОАЭ заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция

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При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии.
Солнечная электростанция Noor Abu Dhabi
Солнечная электростанция Noor Abu Dhabi
Getty Images

В Объединенных Арабских Эмиратах началась коммерческая эксплуатация крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Abu Dhabi. Об этом накануне сообщил портал Engadget.

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Проект реализовала компания Emirate Water and Electricity. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии. Для сравнения, в США самый большой подобный объект под названием Солнечная звезда имеет мощность 569 МВт.

По предварительным подсчетам, 3,2 млн панелей компании Noor Abu Dhabi обеспечат электричеством 90 тысяч человек, а также снизят выбросы CO2 на 1 млн тонн, это эквивалент тому, если убрать 200 тысяч автомобилей с дорог ОАЭ.

Отмечается, что компания Emirates Water and Electric также имеет планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт.

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Ранее в феврале в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция. Она находится в Днепропетровской области возле села Старозаводское Никопольского района. Электростанция состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

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Теги: энергетика, Солнечная энергия, электроэнергия, ОАЭ, электростанция, Арабские Эмираты, солнечные панели, солнечные электростанции
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