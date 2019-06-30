В ОАЭ заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция

При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии.

В Объединенных Арабских Эмиратах началась коммерческая эксплуатация крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Abu Dhabi. Об этом накануне сообщил портал Engadget.

Читай также: Новый закон о зеленой энергии: Как установить и сколько можно заработать Проект реализовала компания Emirate Water and Electricity. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии. Для сравнения, в США самый большой подобный объект под названием Солнечная звезда имеет мощность 569 МВт.

По предварительным подсчетам, 3,2 млн панелей компании Noor Abu Dhabi обеспечат электричеством 90 тысяч человек, а также снизят выбросы CO2 на 1 млн тонн, это эквивалент тому, если убрать 200 тысяч автомобилей с дорог ОАЭ.

Отмечается, что компания Emirates Water and Electric также имеет планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт.

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Ранее в феврале в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция. Она находится в Днепропетровской области возле села Старозаводское Никопольского района. Электростанция состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

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