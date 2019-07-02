Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Средний возраст вагона Укрзализныци составляет 32 года

Комментариев: 4
Укрзализныця продолжает модернизацию пассажирских вагонов.
Фактический возраст вагонов в Украине превышает нормативный
Фактический возраст вагонов в Украине превышает нормативный
Getty Images

В период с января по июнь 2019 года Укрзализныця модернизировала 18 пассажирских вагонов. К концу года их количество должно увеличиться до 50.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Среди отреставрированных вагонов четыре плацкартных, три СВ, а остальные – купе.

Читай также: Укрзализныця выпустила евробонды на полмиллиарда долларов

“После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет“, - говорится в сообщении.

Читай также: Укрзализныця начнет продавать билеты за 60 дней до отправления поезда

По данным Укрзализныци, сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном возрасте в 28 лет.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця продает билеты дороже при групповом заказе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Укрзализныця, вагоны, поезда, модернизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.07.2019, 17:19
Оценка:  0
гость
в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном возрасте в 28 лет

ремонтируют (красят в жовто-блакитный) -50шт/год. НОВЫХ практически не закупается. Может посчитаем периодичность ремонта? ГА-ГА-ГА-ГА...
гость  (аноним)  02.07.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
После ремонта получаем фактически новый вагон.... Вот только по-прежнему из унитаза туалета шпалы видно
гость  (аноним)  02.07.2019, 17:05
Оценка:  0
гость
ха ха ха
НИЩЕБРОДНЫЕ СВИНЬИ хохлятские!!!!!
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:59
Оценка:  0
гость
То, что сделали отцы и деды - сыновья прое...б...а..ли? Или пейсатые друзья - намутили?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь