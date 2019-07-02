Средний возраст вагона Укрзализныци составляет 32 года

Укрзализныця продолжает модернизацию пассажирских вагонов.

В период с января по июнь 2019 года Укрзализныця модернизировала 18 пассажирских вагонов. К концу года их количество должно увеличиться до 50.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Среди отреставрированных вагонов четыре плацкартных, три СВ, а остальные – купе.

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“После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет“, - говорится в сообщении.

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По данным Укрзализныци, сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном возрасте в 28 лет.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця продает билеты дороже при групповом заказе.

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