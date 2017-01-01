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Украинский банк попал в топ-1000 мировых финучреждений

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ПриватБанк засветился в Топ-1000 журнала The Banker за быстрый переход от убытков к прибыли.
ПриватБанк попал в рейтинг Топ-1000 мировых финучреждений
ПриватБанк попал в рейтинг Топ-1000 мировых финучреждений
flickr.com

Украинский государственный ПриватБанк попал в глобальный рейтинг Топ-1000 мировых банков, который ежегодно публикует британский журнал The Banker.

ПриватБанк занял седьмую позицию в категории финучреждений, показавших наибольшую динамику перехода от убытков к прибыли.

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Возглавили глобальный список, как и в прошлом году, четыре китайских банка: ICBC (его капитал первого уровня $337,5 млрд, активы $4 трлн), China Construction Bank ($287,4 млрд, активы $3,4 трлн), Agricultural Bank of China ($242,9 млрд, активы $3,3 трлн) и Bank of China ($230 млрд, $3,1 трлн).

Дальше в рейтинге идут американские банки во главе с JPMorgan Chase. 

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В топ-30 попали испанский Banco Santander, французские Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale, а также немецкий Deutsche Bank и итальянский Unicredit.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке заявили об оттоке валюты. По итогам двух последних месяцев клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро. Это произошло на фоне судебных решений вокруг ПриватБанка.

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Теги: банки, банки Украины, ПриватБанк, Приватбанк новости
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