Российский АвтоВАЗ полностью остановил производство
Крупнейший производитель легковых автомобилей в России группа АвтоВАЗ с 3 июля остановила производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Об этом накануне сообщил Интерфакс.
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Отмечается, что "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО Завод Автокомпонент (г. Нижний Новгород)".
"О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", – отметили в компании.
При этом подчеркивается, что АвтоВАЗ "делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства".
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"Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах АвтоВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки", – говорится в сообщении.
Отметим, что АвтоВАЗ в 2018 году выпустил более 560 тысяч машин. Группа АвтоВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Как известно, с 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из России.
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Автоваз лидер по продажам в РФ.
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