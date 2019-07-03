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Российский АвтоВАЗ полностью остановил производство

Комментариев: 7
Простой связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны завода Автокомпонент.
Конвейеры АвтоВАЗа остановлены
Конвейеры АвтоВАЗа остановлены
Getty Images

Крупнейший производитель легковых автомобилей в России группа АвтоВАЗ с 3 июля остановила производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Об этом накануне сообщил Интерфакс.

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Отмечается, что "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО Завод Автокомпонент (г. Нижний Новгород)".

"О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", – отметили в компании.

При этом подчеркивается, что АвтоВАЗ "делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства".

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 "Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах АвтоВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки", – говорится в сообщении.

Отметим, что АвтоВАЗ в  2018 году выпустил более 560 тысяч машин. Группа АвтоВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как известно, с 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из России.

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Теги: автомобили, производство, машины, машина, АвтоВАЗ, ПОСТАВКИ
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.07.2019, 15:38
Оценка:  0
гость
крекер, все говно из польши вывез?
гость  (аноним)  03.07.2019, 15:22
Оценка:  -1
гость
Ну полмиллиона шт производят по году, вообщем то это не плохо. Я бы даже сказал хорошо.
Автоваз лидер по продажам в РФ.
Но по-сути. производят это иностранцы, хотя и в России.
гость  (аноним)  03.07.2019, 15:17
Оценка:  +2
гость
На кой хой эта новость про кацапню для украинцев? Мы и так знаем что это злой безбашенный враг.
BROKER666    03.07.2019, 15:09
Оценка:  +2
BROKER666
Купи г0вно и поддержи Россию.
Кури г0вно и езди на г0вне.
Носи г0вно, плевать, что некрасиво.
Дари г0вно детишкам и жене.
П    03.07.2019, 14:53
Оценка:  -3
П
Рошенко перестал покупать тазы?
Хитрый-Лис    03.07.2019, 14:50
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Санкции БЛЯ
гость  (аноним)  03.07.2019, 14:46
Оценка:  -1
гость
А не куй наращивать производство настолько, что оголили склады резерва и смежники не успевают изготовлять комплектующие в требуемом объеме, тем более лето - отпуска...
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