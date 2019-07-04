Украина готовится к полной остановке транзита газа

По его мнению, позиция российского Газпрома относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

При этом Витренко отметил, что любые переговоры с РФ по газу невозможны без участия Еврокомиссии.

"С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита", - пишет менеджер НАК.

В то же время, он заявил, что эта подготовка оказалась под угрозой, в частности из-за падения собственной добычи газа.

Читай также: Канадская компания будет разрабатывать нефтегазовые участки в Украине "Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнут в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9.2%. Первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции", - пишет Витренко. Ранее в Газпроме заявили о невозможности заключения контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. В ответ на это Нафтогаз предложил поставлять российское топливо в Европу на условиях "своп".

Отметим, новый раунд газовых переговоров ожидается в сентябре.