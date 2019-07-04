Украина готовится к полной остановке транзита газа

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнут в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9.2%. Первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции", - пишет Витренко.
Ранее в Газпроме заявили о невозможности заключения контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. В ответ на это Нафтогаз предложил поставлять российское топливо в Европу на условиях "своп".
Отметим, новый раунд газовых переговоров ожидается в сентябре.
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