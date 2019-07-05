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Roshen открыл новую фабрику под Киевом

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Компания Порошенко запустила новое производство в Борисполе. Сейчас на фабрике работает более 100 человек, но позже общая численность сотрудников должна достичь более тысячи.
Компания Порошенко запустила новую фабрику
Компания Порошенко запустила новую фабрику
Getty Images

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе. Об этом сообщает Liga.net.

На упаковке указано, что продукция произведена Бисквитным комплексом Рошен, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя. 

 Мария Бровинская/LIGA.net
 

Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали. Запуск предприятия планировался на осень 2018 года. Однако этого не произошло.

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На запрос СМИ в Roshen сообщили, что предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

“Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1 100 человек“, - сообщили в Roshen.

На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печения в час и линия, на которой производится печенье Эсмеральда с новым вкусом и печенье Karolina. Вывод фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.

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Продукция с Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны присутствия Roshen, добавили в пресс-службе корпорации.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Преимуществом участка в Борисполе стало его расположение в промышленной зоне, что не требовало изменения целевого назначения земель, рассказывал в интервью LIGA.net директор Бисквитного комплекса Roshen Константин Пивень. Сейчас корпорация рассматривает возможность выкупа этих земель за 60 млн грн.

Напомним,  киевская фабрика Roshen увеличила доход на 44%. Корпорация Roshen намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен.

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Теги: Киевская область, Борисполь, Порошенко, Roshen, фабрика, кондитерская фабрика
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