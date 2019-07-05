Roshen открыл новую фабрику под Киевом

Компания Порошенко запустила новое производство в Борисполе. Сейчас на фабрике работает более 100 человек, но позже общая численность сотрудников должна достичь более тысячи.

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе. Об этом сообщает Liga.net.

На упаковке указано, что продукция произведена Бисквитным комплексом Рошен, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя.

Мария Бровинская/LIGA.net

Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали. Запуск предприятия планировался на осень 2018 года. Однако этого не произошло.

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На запрос СМИ в Roshen сообщили, что предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

“Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1 100 человек“, - сообщили в Roshen.

На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печения в час и линия, на которой производится печенье Эсмеральда с новым вкусом и печенье Karolina. Вывод фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.

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Продукция с Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны присутствия Roshen, добавили в пресс-службе корпорации.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Преимуществом участка в Борисполе стало его расположение в промышленной зоне, что не требовало изменения целевого назначения земель, рассказывал в интервью LIGA.net директор Бисквитного комплекса Roshen Константин Пивень. Сейчас корпорация рассматривает возможность выкупа этих земель за 60 млн грн.

Напомним, киевская фабрика Roshen увеличила доход на 44%. Корпорация Roshen намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен.

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