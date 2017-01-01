Скандальный Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, замешанный в коррупционном скандале, вернулся в бизнес.

Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до марта текущего года Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан, президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, а также отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил агентству пресс-секретарь компании Сергей Красуля.

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Напомним, согласно расследованию журналистов Bihus.info, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз. Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

После обнародования данных о коррупции президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя СНБО.

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