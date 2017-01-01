Коломойский оценил свои активы в миллиарды долларов

Бизнесмен заявил о многмиллиардном состоянии, в связи с чем у него якобы не было надобность брать кредиты в ПриватБанке.

Коломойский оценил свое состояние в миллиарды долларов Скриншот из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский оценивает свое состояние в 7,5-8 млрд долларов. Об этом он сказал в интервью НВ.

Читай также: Из-за судов Украина потратила на Коломойского 600 млн грн - СМИ "Это (размер состояния) невозможно оценить. Когда мы делали раскрытие ПриватБанку, то была оценка, по скромным подсчетам, $7,5-8 млрд", - сказал он.

Он также отметил, что из-за расследования ФБР пересмотрел планы по укрупнению бизнеса в Америке и решил от них отказаться.

"Про металлургическую часть мы уже понимаем – "минус" $200 млн. А что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод – это наша профильная история, мы за этот актив держимся", - отметил он

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"У меня в Америке инвестиций на $500 млн на все про все. Я $2 млрд только от Евраза получил прямых платежей, в ПриватБанк на свой личный счет. Какие на хрен мне кредиты были нужны? Я никогда в Привате не брал кредиты", - заявил бизнесмен.

Ранее активы Коломойского и его бизнеспартнера Геннадия Боголюбова в США раскрыл ныне национализированный ПриватБанк в иске в американский суд.

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