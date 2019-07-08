В Нафтогазе начали проверку из-за цен на газ
Счетная палата начала проверку в Нафтогазе Украины. Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.
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Он отметил, что ранее заявил об этом на заседании правительства и отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов СП.
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"Если нет - будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе. Ведь в июне премьер-министр сам обратился в Счетную палату и другие органы по проверке формирования цены на газ, в связи с повышением цен для населения. Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов по многим вопросам в этой сфере", - добавил он.
Ранее сообщалось, что суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream. Газпром обязали перечислить 145 миллионов долларов дивидендов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
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