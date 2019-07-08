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В Нафтогазе начали проверку из-за цен на газ

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Аудит эффективности управления госхолдинга проведет Счетная палата. Ранее аудиторы жаловались, что их недопускают к проверке.
Счетная палата в очередной раз пытается провести аудит в Нафтогазе
Счетная палата в очередной раз пытается провести аудит в Нафтогазе
facebook.com/ukrainemind

Счетная палата начала проверку в Нафтогазе Украины. Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook

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"Счетная палата начала контрольное мероприятие по Нафтогазу, а именно аудит эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе, которые имеют финансовые последствия для государственного бюджета", - написал Пацкан.

Он отметил, что ранее заявил об этом на заседании правительства и отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов СП. 

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"Если нет - будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе. Ведь в июне премьер-министр сам обратился в Счетную палату и другие органы по проверке формирования цены на газ, в связи с повышением цен для населения. Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов по многим вопросам в этой сфере", - добавил он.

Ранее сообщалось, что суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream. Газпром обязали перечислить 145 миллионов долларов дивидендов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

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Теги: Нафтогаз, аудит, Счетная палата
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