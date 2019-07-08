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Shell сообщила о новой остановке нефтепровода Дружба

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Поставки нефти из России на нефтеперерабатывающий завод PCK в бранденбургском Шведте вновь приостановлены.
С поставщиками и оператором нефтепровода Дружба ведутся переговоры с целью выяснить причины неполадок
С поставщиками и оператором нефтепровода Дружба ведутся переговоры с целью выяснить причины неполадок
Getty Images

Российские поставки нефти по трубопроводу Дружба на нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург вновь прерваны. Представитель энергетического концерна Shell в пятницу, 5 июля, подтвердил соответствующее сообщение газеты Handelsblatt. 

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Так же, как и в апреле, в поставляемой из России нефти обнаружена слегка повышенная концентрация органических хлоридов, что может причинить ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов. С поставщиками и оператором нефтепровода Дружба ведутся переговоры с целью выяснить причины неполадок, сказал представитель Shell. Одновременно он подчеркнул, что снабжение нефтепродуктами обеспечено. 

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Поставка нефти-сырца из России осуществляется через гавань Ростока. На заводе PCK в Шведте ежегодно перерабатывается 12 млн тонн нефти в такие продукты, как дизельное топливо, бензин, керосин, сжиженный газ и битум. На предприятии работают 1200 человек. Акционерами PCK являются Rosneft Deutschland, Shell Deutschland и AET. Помимо завода в Шведте, трубопровод Дружба поставляет нефть и на нефтеперерабатывающий завод в городе Лёйна в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Ранее сообщалось, что в РФ заявили о будущем "глобальном кризисе". К кризису Россия готова лучше, чем падению цен на нефть в 2014 году, утверждает Максим Орешкин.

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Теги: нефть, Shell, нефтепровод, нефтепродукты
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гость  (аноним)  08.07.2019, 12:37
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гость
слегка загрязнена... опять бацька черезчур вкачал той загрязненной нефти . НЕ тара ПИСЯ!
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