Shell сообщила о новой остановке нефтепровода Дружба
Российские поставки нефти по трубопроводу Дружба на нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург вновь прерваны. Представитель энергетического концерна Shell в пятницу, 5 июля, подтвердил соответствующее сообщение газеты Handelsblatt.
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Поставка нефти-сырца из России осуществляется через гавань Ростока. На заводе PCK в Шведте ежегодно перерабатывается 12 млн тонн нефти в такие продукты, как дизельное топливо, бензин, керосин, сжиженный газ и битум. На предприятии работают 1200 человек. Акционерами PCK являются Rosneft Deutschland, Shell Deutschland и AET. Помимо завода в Шведте, трубопровод Дружба поставляет нефть и на нефтеперерабатывающий завод в городе Лёйна в федеральной земле Саксония-Анхальт.
Ранее сообщалось, что в РФ заявили о будущем "глобальном кризисе". К кризису Россия готова лучше, чем падению цен на нефть в 2014 году, утверждает Максим Орешкин.
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