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Deutsche Bank готовит сокращение 20 тысяч сотрудников

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Потребность в реорганизации появилась после того, как Deutsche Bank провалил переговоры о слиянии с Commerzbank.
У Deutsche Bank затяжной кризис
У Deutsche Bank затяжной кризис
Getty Images

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сократит до 20 тысяч рабочих мест в рамках радикальной реорганизации бизнеса. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 7 июля. 

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Ожидается, что соответствующий план будет одобрен наблюдательным советом банка уже сегодня.

Потребность в реорганизации появилась после того, как Deutsche Bank провалил переговоры о слиянии со своим главным конкурентом Commerzbank в апреле этого года.

Целью данной реорганизации Deutsche Bank является его сосредоточение на растущем и выгодном бизнесе, а также повышении эффективности работы в целом.

Ранее сообщалось, что в США вновь подвергли штрафу Deutsche Bank. За нарушение правил валютных операций крупнейший немецкий банк должен выплатить 205 миллионов долларов.

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Теги: банки, банк, Германия, бизнес, персонал, сотрудники, ФРГ, увольнение, Deutsche Bank, сокращение
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