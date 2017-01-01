Deutsche Bank готовит сокращение 20 тысяч сотрудников

Потребность в реорганизации появилась после того, как Deutsche Bank провалил переговоры о слиянии с Commerzbank.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сократит до 20 тысяч рабочих мест в рамках радикальной реорганизации бизнеса. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 7 июля.

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Ожидается, что соответствующий план будет одобрен наблюдательным советом банка уже сегодня.

Потребность в реорганизации появилась после того, как Deutsche Bank провалил переговоры о слиянии со своим главным конкурентом Commerzbank в апреле этого года.

Целью данной реорганизации Deutsche Bank является его сосредоточение на растущем и выгодном бизнесе, а также повышении эффективности работы в целом.

Ранее сообщалось, что в США вновь подвергли штрафу Deutsche Bank. За нарушение правил валютных операций крупнейший немецкий банк должен выплатить 205 миллионов долларов.