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Первая авиакомпания отказалась покупать Boeing 737 MAX

Комментариев: 2
Саудовский лоукостер Flyadeal официально отказался от сделки с американской компанией в пользу ее европейского конкурента Airbus.
Boeing 737 MAX 8
Boeing 737 MAX 8
Getty Images
Авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу лайнеров европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило агентство Bloomberg

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Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus. 

Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Airbus более чем в два раза опередил Boeing по заказам на Ле-Бурже. Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR.
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Теги: Саудовская Аравия, Boeing, Airbus, авиакомпании, сделка, покупка
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Комментариев (2)
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Boxerogos    08.07.2019, 12:37
Оценка:  0
Boxerogos
Правильное решение!Ведь потом пришлось бы выплачивать многомиллионные компенсации родственникам погибших,если бы они купили этот гро с крыльями.Американское качество во всей красе!)))))
gloomycellar    08.07.2019, 12:58
Оценка:  0
gloomycellar
сказало скрепное, чей авиапром заживо сжигает вату
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