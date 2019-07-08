Первая авиакомпания отказалась покупать Boeing 737 MAX

Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus.

Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.