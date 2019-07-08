Первая авиакомпания отказалась покупать Boeing 737 MAX
Саудовский лоукостер Flyadeal официально отказался от сделки с американской компанией в пользу ее европейского конкурента Airbus.
Авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу лайнеров европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило агентство Bloomberg.
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Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus.
Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Airbus более чем в два раза опередил Boeing по заказам на Ле-Бурже. Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR.
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