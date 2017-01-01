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В США на площадке SpaceX произошел пожар

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Инцидент произошел в городе Коко 8 июля. Пожар был небольшой и его удалось ликвидировать за несколько минут.
На площадке SpaceX во Флориде произошел пожар
На площадке SpaceX во Флориде произошел пожар
SpaceX


В американском штате Флорида на площадке компании SpaceX, предназначенной для испытаний прототипов космического корабля Starship, в понедельник, 8 июля, произошел пожар.

"На площадке SpaceX в городе Коко в штате Флорида вспыхнул небольшой пожар, благодаря усилиям пожарной службы его удалось оперативно потушить", – сообщил пресс-секретарь SpaceX Джеймс Глисон.

Ранее сообщалось, что SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета. Позже стало известно, что SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink.

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Теги: США, Флорида, пожар, SpaceX
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Источник: korrespondent.net

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